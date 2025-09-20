Ali Koç: "Mayıs'ta şampiyon olamazsak gereğini yaparız" — Fenerbahçe olağanüstü genel kurul

Ali Koç: "Mayıs'ta şampiyon olamazsak gereğini yaparız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Chobani Stadı'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda yaptığı konuşmada bu sezon şampiyon olacaklarını belirtti ve "Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak, şartların gerekliliğini de yerine getireceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Genel kurulda birlik çağrısı

Kürsüye gelen Koç, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, seçilecek başkanın etrafında camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Koç, camiada ciddi kutuplaşma yaşandığını belirterek, oy birliği yerine oy çokluğuyla alınan kararlar ve bazı kişilere yöneltilen ağır ifadelerin Fenerbahçe'nin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Koç, seçimi "Fenerbahçe'nin yarınlarına sahip çıkma seçimi" olarak nitelendirip, "Sadettin Bey'in söylediğine şunu eklemek istiyorum. Evet sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız, yarın bunun kararını vereceğiz" diye konuştu.

Mali bağımsızlık ve şampiyonluk hedefi

Başkan Koç, kulübün mali bağımsızlığına dikkat çekerek yaptıkları çalışmaların önemini anlattı: "Biz çok zor şartlar altında devraldığımız Fenerbahçemizin onarım dönemini tamamladık, atılım döneminin adımlarını attık. Anladığım kadarıyla sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama buna adım adım ulaştık. Sıra futbolda şampiyonlukta."

Koç, kulübün borçlarını kapatmaya benzer şekilde şampiyonluk borcunu da ödeyeceklerini vurguladı ve "Bu sene öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Fenerbahçe sadece saha içinde şampiyon olmayacak, bu bir destanın adı olacak" dedi.

Koç ayrıca, "11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi yarın kim başkan seçilirse onun önünü kapatmıştır" sözleriyle kritik maddelere dikkat çekti.

Kişisel sorumluluk ve geçmiş mücadeleler

2018'de göreve geldiğinde kulübün içinde bulunduğu zorlu durumu hatırlatan Koç, "Ben en kötü dönemde aday oldum" diyerek 7 yılda sağlanan finansal kazanımları anlattı. "7 senede 208 milyon avro borç kapatmanın kıymeti yokmuş" eleştirilerine karşı, kalıcı başarı için mali gücün gerekliliğini savundu.

3 Temmuz sürecine de atıfta bulunan Koç, adaletsizliklere karşı direnmenin sadece başkanın değil tüm Fenerbahçelilerin borcu olduğunu belirtti: "Fenerbahçe'nin maruz kaldığı adaletsizliğe direnmek sadece kulüp başkanının değil tüm Fenerbahçelilerin boynunun borcudur."

Son sözler: Birlik ve gelecek çağrısı

Konuşmasının sonunda Koç, yönetim döneminde kulübe para veren hiçbir yöneticinin parasını geri almadığını vurgulayarak, kongre üyelerine seslendi: "Bu yürek bu canda attığı sürece Fenerbahçe için savaşmaya devam edeceğiz."

Koç, genel kurul sonrası yapılacak oylamanın kulübün gelecek tercihi olacağını belirterek, herkesi gelecek için birlik olmaya çağırdı: "Yarın camiamızın başkanı kim olursa olsun onun etrafında toplanalım, kenetlenelim."

