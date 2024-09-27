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Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Türk futboluna dair önemli projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:05
Ali Koç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Ali Koç'un TFF Ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Bu önemli buluşma, Türk futboluna dair yenilikçi projelerin gündeme gelmesine vesile oldu.

Görüşmenin İçeriği

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin detaylarına dair TFF tarafından yapılan açıklamada, sporun gelişimi için önemli adımların atılacağı vurgulandı.

Özel Hediye

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'a özel olarak imzaladığı A Milli Takım formasını hediye etti. Bu jest, iki kurum arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağladı.

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