Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 yenerek 2. tura çıktı; ana tabloda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:46
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Rus raket Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Maç Detayları

Dünya basamağında 112. sırada bulunan Sönmez, turnuvanın 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı. Mücadele 2 saat 37 dakika sürdü ve Sönmez karşılaşmayı 7-5, 4-6 ve 6-4 setleriyle kazandı.

Bu sonuçla Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi ünvanını elde etti.

Sıradaki Rakip

Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

