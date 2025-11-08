Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Aliağa FK, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Adanaspor’u 7-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:03
TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Aliağa FK 7-1 Adanaspor

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta karşılaşmasında Aliağa Atatürk Stadyumunda konuk ekip Adanasporu 7-1 yenerek farklı bir galibiyete imza attı.

Maç Detayları

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Asen Albayrak, Volkan Altuntaş, Selim Göksu

Kadrolar

Aliağaspor FK: Kubilay Anteplioğlu, Kerem Paykoç, Musa Şahindere, Hasan Kılıç (Göktuğ Yılmaz dk. 65), Mertcan Açıkgöz (Eray Akar dk. 65), Ahmet İlhan Özek, Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya (Oğuzhan Yıldırım dk. 65), Sergen Piçinciol (Necati Özdemir dk. 46), Yusuf Erdem Gümüş (Erhan Kartal dk. 46), Harun Kavaklıdere

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hakan Demir, Malik Karaahmet, Furkan Say

Teknik Direktör: Polat Çetin

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Ömer Faruk Gökalp (Muhammed Tap dk. 53), Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Miraç Akay, Samet Emlik, Deniz Özcan (Türker Kaplan dk. 72), Görkem Gökçe (Mehmet Taşçı dk. 72), Ulaş Uzun (Mesut İncekara dk. 46), Mücahit Beliren (Deniz Eşer dk. 53), Semih Bakır

Yedekler: Talha Eğribayat, Emir Işık, Serdar Yakıcı, Kürşad Duran Şaş

Teknik Direktör: Savaş Bahadır

Goller ve Kartlar

Goller (Aliağa FK): Harun Kavaklıdere (dk. 4 ve 15), Muammer Sarıkaya (dk. 23), Mustafa Saymak (dk. 28), Mertcan Açıkgöz (dk. 38), Ahmet İlhan Özek (dk. 50 ve 88)

Goller (Adanaspor): Mehmet Taşçı (dk. 79)

Sarı kartlar: Deniz Eşer, Ömer Faruk Gökalp (Adanaspor)

Aliağa FK'nın erken dakikalarda bulduğu goller ve etkili hücum organizasyonları, maçın kaderini belirledi. Adanaspor ise 79. dakikada Mehmet Taşçı ile bir sayı bulsa da geri dönüş için yeterli olmadı.

