Kocaeli'de 6 İlçeye 12 Yeni Kırsal Futbol Sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçedeki kırsal mahallelere toplam 12 futbol sahası kazandırdı; inşaatlar tamamlanarak hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirme hedefiyle kent merkezleri dışında kalan kırsal mahallelere toplam 12 futbol sahası kazandırdı. Yapılan inşaatlar tamamlanarak sahalar hizmete açıldı.

Saha Dağılımı ve Ölçüleri

İzmit - Nebihocalar Mahallesi: 27x42, Gökçeören Mahallesi: 13x33.

Kandıra - Özbey Mahallesi: 27x39, Çamkonak Mahallesi: 27x42, Seyitaliler Mahallesi: 15x27, Akçaova Mahallesi: 27x42, Eğercili Mahallesi: 18x30.

Karamürsel - Ereğli: 28x44.

Derince - Çenesuyu Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi: 18x27.

Kartepe - Eşme Ahmediye Mahallesi: 24x33, Nusretiye Mahallesi: 30x51.

Gölcük - Donanma: 27x42.

Belediye yetkilileri, kırsal mahallelerde spor olanaklarını artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini bildirirken, açılan sahaların bölge sporuna katkı sağlayacağı vurgulandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SPORUN ÇITASINI YÜKSELTMEK AMACIYLA KENT MERKEZLERİNİN YANI SIRA 6 İLÇEDEKİ KIRSAL MAHALLELERE 12 FUTBOL SAHASI KAZANDIRDI.

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri