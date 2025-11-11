Kocaeli'de 6 İlçeye 12 Yeni Kırsal Futbol Sahası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirme hedefiyle kent merkezleri dışında kalan kırsal mahallelere toplam 12 futbol sahası kazandırdı. Yapılan inşaatlar tamamlanarak sahalar hizmete açıldı.
Saha Dağılımı ve Ölçüleri
İzmit - Nebihocalar Mahallesi: 27x42, Gökçeören Mahallesi: 13x33.
Kandıra - Özbey Mahallesi: 27x39, Çamkonak Mahallesi: 27x42, Seyitaliler Mahallesi: 15x27, Akçaova Mahallesi: 27x42, Eğercili Mahallesi: 18x30.
Karamürsel - Ereğli: 28x44.
Derince - Çenesuyu Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi: 18x27.
Kartepe - Eşme Ahmediye Mahallesi: 24x33, Nusretiye Mahallesi: 30x51.
Gölcük - Donanma: 27x42.
Belediye yetkilileri, kırsal mahallelerde spor olanaklarını artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini bildirirken, açılan sahaların bölge sporuna katkı sağlayacağı vurgulandı.
