Aliağa Petkimspor Deplasmanda Galip Geldi: Onvo Büyükçekmece'yi 72-67 Yendi

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne oldu. Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı ve maçın sonunda 72-67’lik skorla galip gelmeyi başardı.

Aliağa Petkimspor'un Başarısı

Bu galibiyetle birlikte Aliağa Petkimspor, ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Karşılaşma, her iki takım açısından da büyük bir mücadeleye sahne oldu. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sonuçla ligdeki 10. yenilgisini yaşamış oldu.