Aliağalı Karateciler Denizli'de 4 Madalya Kazandı

Aliağa Belediyesi Spor Okulları karatecileri, 22-23 Kasım 2025'te Denizli'de düzenlenen 1. Etap'ta 4 madalya kazanarak başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:10
Aliağa Belediyesi Spor Okulları, 1. Etap'ta zaferle döndü

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören karateciler, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Spor Toto Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 1. Etap Yarışması'na Aliağa Demir Spor adına 10 sporcu ile katıldı.

Yaklaşık 9 ilden bine yakın sporcu ile yarışılan organizasyonda Aliağalı karateciler, toplam 4 madalya kazanarak ilçeye büyük bir başarı getirdi: 1 birincilik, 3 ikincilik.

Şampiyonadaki dereceler şöyle gerçekleşti: 2015 doğumlularda 41 kiloda Umutcan Doğan birinci olurken; 2014 doğumlular arasında Furkan Topkaya kata ve 42 kiloda kumite dalında ikinci; 2012 doğumlular arasında 56 kiloda Doruk Doğan ise ikinci oldu.

Aliağalı sporcular, bir sonraki sınavları olan 27-29 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2. Etap yarışlarına hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Caner Karaca ise yaptığı açıklamada: "Spor Toto Türkiye Yıldızlar Liginde mücadele eden, ter döken tüm sporcularımızı kutluyoruz. 3 etaptan oluşan ligde, 3 etabın sonunda başarılı olan sporcularımız, Türkiye şampiyonasına katılım hakkı kazanacak. Bunun için ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında başarı elde edip, balkan şampiyonasında milli formayı giyerek ülkemizi temsil etmek" dedi.

