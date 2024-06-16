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Alman sokakları karıştı silah sesleri yükseliyor! EURO 2024'te gerilim tırmandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ortalık karıştı. Polonya ile Hollanda arasında oynanacak olan maç öncesi Almanya’da sokaklarda silah sesleri yükseliyor!

Yayın Tarihi: 16.06.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 17:29
Alman sokakları karıştı silah sesleri yükseliyor! EURO 2024'te gerilim tırmandı

EURO 2024 öncesi gerginlik tırmanırken, Almanya Hamburg’da oynanacak olan Polonya ile Hollanda maçı olayların fitilini ateşledi. Aktarılanlar göre Hollanda ile Polonya maçı öncesi Hamburg sokaklarında silah sesleri yükselmeye başladı. Alman polisi ise elinde balta ve yangın tüpleriyle tehditler savuran kişileri silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. 

Yangın tüpü ve balta ile taraftarların geçtiği bölgede polise tehditler savuran bir şahıs, Alman polisinin mukavemet göstermesi sonucu etkisiz hale getirildi. Polisler önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı. Bir türlü sakinleşmeyen saldırganı polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri saldırganın bir taraftar olduğuna dair kanıt bulunmadığını da belirtti. 

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