Almanya, Paris 2024'te Kadınlar 3x3 Basketbol Dalında Altın Madalya Kazandı

Almanya, Olimpiyat Oyunlarında Başarıya İmza Attı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 3x3 kadın basketbol müsabakaları sona erdi. Bu heyecan dolu mücadeleler, La Concorde meydanında gerçekleştirildi.

Finalde Almanya vs İspanya

Final karşılaşmasında Almanya, İspanya takımını 17-16'lık skorla mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Bu zafer, Almanya'nın basketbol tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Madalyaların Dağılımı

İspanya, müsabakayı gümüş madalya ile tamamladı. Bronz madalya ise ABD ekibinin, Kanada karşısında 16-13'lük galibiyet elde etmesiyle onlara gitti.

2024 Paris Olimpiyatları, basketbolseverler için unutulmaz anlarla dolu bir etkinlik oldu ve takımların performansları büyük takdir topladı.