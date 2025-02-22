Alperen Şengün ile Rockets, Timberwolves'u Yendi: 121-115

Alperen Şengün, 24 sayı ve 13 ribauntla Rockets'ın Timberwolves'u 121-115 yenmesinde önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:58
Alperen Şengün ile Rockets, Timberwolves'u Yendi: 121-115

Alperen Şengün'ün Parlak Performansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkileyici bir "double-double" performansı sergilediği maçta Minnesota Timberwolves'u 121-115 mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alırken, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yenmeyi başardı. Rockets’tan Jalen Green 35 sayı atarak öne çıkarken, Alperen Şengün de 24 sayı ve 13 ribauntla önemli bir katkı sağladı. Timberwolves'da ise Anthony Edwards'ın 37 sayılık performansı, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Cavaliers'tan 6. Galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti. Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen sonuç, galibiyet için yeterli olmadı.

Maç Sonuçları

Gecenin diğer maç sonuçları ise şu şekilde:

  • Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105
  • Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105
  • Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104
  • Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)
  • Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103
  • San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125
  • Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115
  • Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130
  • Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132

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