Alperen Şengün, Rockets ile Clippers'ı Yendi: Double-Double Performans!

Alperen Şengün, Houston Rockets ile Galibiyete Katkı Sağladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde bu gece yapılan karşılaşmalarda Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 mağlup etti.

Maçta 36 dakika 16 saniye süre alan 22 yaşındaki milli oyuncu, sahada gösterdiği performansla dikkat çekti. Alperen, 11 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle "double-double" yaptı.

Rockets'ın galibiyetinde Jalen Green’in 31, Amen Thompson’ın 22 ve Dillon Brooks’un 19 sayısı da kritik rol oynadı.

Öte yandan Clippers ekibinde ise Bones Hyland 22, Ivica Zubac 21 ve Kevin Porter Jr. 19 sayı kaydederek takımın galibiyeti için mücadele etti, ancak bu sonuç yeterli olmadı.

Diğer Maç Özetleri

Yine bu gecenin önemli karşılaşmalarından biri olan Denver Nuggets, Atlanta Hawks'ı 141-111 mağlup etti. Nikola Jokic, 48 sayı, 14 ribaund ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Jokic, son iki maçta toplamda 104 sayı, 30 ribaund ve 16 asistlik performansla NBA'de büyük takdir topladı.

12 Kasım Maç Sonuçları

- Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 100-108

- Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 113-118

- Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 109-113

- Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 122-113

- Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 111-141

- Orlando Magic-Phoenix Suns: 115-110

- San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 121-116

- Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 112-140

- Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 114-106

- Sacramento Kings-Utah Jazz: 141-97

- Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 106-117

- Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers​​​​​​​: 107-98