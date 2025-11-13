Alsancakspor, Fenerbahçe Akademi'yi Eleyip Kuşadası Atatürk Kupası'nda Öne Çıktı

Alsancakspor, Fenerbahçe Akademi'yi eleyerek Kuşadası Atatürk Kupası'nda dikkat çekti

Kuşadası'nda düzenlenen Atatürk Kupası Futbol Turnuvası bu yıl da heyecana sahne oldu. Turnuvaya 2014, 2017 ve 2018 yaş kategorilerinde katılan Alsancakspor, gösterdiği performansla Denizli'nin gururu haline geldi.

Turnuva ve maç sonuçları

2014 yaş grubunda yarı finalde karşılaştığı Fenerbahçe Akademi'yi 1-0 mağlup eden Denizlili gençler, adını finale yazdırdı.

2018 yaş kategorisinde finale yükselen Alsancakspor, Manisa Şehitlerspor ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibine 1-0 mağlup olan Alsancakspor, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

2017 yaş kategorisinde de final gören Alsancakspor, Bursa Kültürspor ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarda rakibine kaybeden Denizlili minikler, turnuvayı ikinci olarak noktaladı.

Diğer yandan 2014 yaş grubunda Kuşadası Adagücü ile oynanan üçüncülük maçında normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi olan Alsancakspor, sahada kalıcı bir iz bıraktı.

Denizli altyapısının yükselen yıldızı

Yarı finalde Fenerbahçe Akademi Takımı'nı eleyerek dikkatleri üzerine çeken Alsancakspor, kısa sürede Denizli'nin altyapıda parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de düzenlenen turnuvada da 2017 yaş kategorisinde şampiyonluk elde eden kulüp, başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor.

Teknik ekipten açıklamalar

Alsancakspor Altyapı Sorumlusu Mehmet Ali Keskin, oyuncularının gösterdiği mücadeleden gurur duyduklarını belirterek, "Çocuklarımıza uzun yıllardır futbol anlamında elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Hepsi bizim göz nurumuz. Her turnuvada başarılarıyla bizleri gururlandırıyorlar. Bu çocukların önü çok açık, her biri büyük bir potansiyele sahip. Onları canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Alsancakspor Altyapı Sorumlusu Mustafa Çayır da elde edilen başarının Denizli adına büyük bir gurur olduğunu vurgulayarak, "Bu turnuvada hem Alsancakspor’un hem de Denizli’nin adını vitrine çıkardık. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Özellikle Fenerbahçe altyapı takımını böyle bir organizasyonda eleyebilmek bizim için çok kıymetliydi. Her birinin geleceği parlak, yolları açık olsun" dedi.

