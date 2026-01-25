Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Efeler Ligi 16. haftasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti; setler 25-23, 25-20, 25-21.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:11
Halkbank, Efeler Ligi 16. haftasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti

Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, kendi evinde Altekma'yı 3-0 skorla geçti.

Setler: 25-23, 25-20, 25-21. Süre: 1 saat.

Maç Detayları

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu

Halkbank

Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer

Altekma

Bertuğ Öndeş, Maksim Buculjevi, Jordan Matthew Ewert, Gülhan Emir Pınar, İbrahim Alexis Lawani, Cafer Kirkit, Arda Kara (L), Hüseyin Şahin (L), Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kurşav, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dökümacı, Baha Akcagöz

