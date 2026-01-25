Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Halkbank, Efeler Ligi 16. haftasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti
Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, kendi evinde Altekma'yı 3-0 skorla geçti.
Setler: 25-23, 25-20, 25-21. Süre: 1 saat.
Maç Detayları
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu
Halkbank
Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer
Altekma
Bertuğ Öndeş, Maksim Buculjevi, Jordan Matthew Ewert, Gülhan Emir Pınar, İbrahim Alexis Lawani, Cafer Kirkit, Arda Kara (L), Hüseyin Şahin (L), Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kurşav, Kenan Sarp Derince, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dökümacı, Baha Akcagöz
