Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan ilk yarı 1-1 sona erdi. Goller Nene (17') ve Janderson (24').

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:29
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı dakikalar

17. dakika: Musaba’nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

18. dakika: Nene’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis’ten de sekerek oyun alanına geri döndü.

24. dakika: Arda Okan’ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson’un sağından filelere gönderdi. 1-1

27. dakika: Musaba’nın sol taraftan ortasında Nene’nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.

36. dakika: Guendouzi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45+5. dakika: Olaitan’ın sağ taraftan ortasında Arda’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Kadrolar

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Guilherme Luiz, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Rhaldney, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, İbrahim Sabra, Juan, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller ve kartlar

Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yiğit Efe (Fenerbahçe), Allan Santos (Göztepe)

