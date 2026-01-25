Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İlk yarı dakikalar
17. dakika: Musaba’nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakika: Nene’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis’ten de sekerek oyun alanına geri döndü.
24. dakika: Arda Okan’ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson’un sağından filelere gönderdi. 1-1
27. dakika: Musaba’nın sol taraftan ortasında Nene’nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.
36. dakika: Guendouzi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
45+5. dakika: Olaitan’ın sağ taraftan ortasında Arda’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
Kadrolar
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Guilherme Luiz, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Rhaldney, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, İbrahim Sabra, Juan, Jeferson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller ve kartlar
Goller: Dorgeles Nene (dk. 17) (Fenerbahçe), Janderson (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yiğit Efe (Fenerbahçe), Allan Santos (Göztepe)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONUÇLANDI.