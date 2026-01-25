Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama

Fatih Bakoğlu, 6. dakikadaki kırmızı kart ve 62. dakikadaki iptal edilen gol kararlarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:30
Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama

Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi

Fatih Bakoğlu: "Gün gelir hesap döner"

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın tartışmalı anları, 6. ve 62. dakikalarda yaşandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Giannis Papanikolaou direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 62. dakikada ise Valentin Mihaila’nın ceza sahasına ortasında sağ kanatta topla buluşan Taha’nın pasında Laçi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyerek golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

Bu iki pozisyonla ilgili olarak Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Bakoğlu, kulübün haklarının yenildiğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner"

Bakoğlu açıklamasında ayrıca şu değerlendirmelere yer verdi:

"Senaryo yine aynı; Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu. 66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve \"nasılsa gereğini yapar\" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR’a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: \"Yine Çaykur Rizespor’a operasyon çekildi.\" Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner"

Maç ve çıkan tartışmalı kararlar, hem Rizespor camiasında hem de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKAN YARDIMCISI FATİH BAKOĞLU "KENDİ HAYAL DÜNYALARINDA ÇAYKUR RİZESPOR’A BEDEL...

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKAN YARDIMCISI FATİH BAKOĞLU "KENDİ HAYAL DÜNYALARINDA ÇAYKUR RİZESPOR’A BEDEL ÖDETMEYE KARARLI GÜRUH; YUMUŞAK BAŞLI OLDUĞUMUZU ZANNEDİYORSANIZ BU HAYATINIZIN YANILGISI OLUR. GÜN GELİR HESAP DÖNER" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol
2
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
3
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
4
Atatürk Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" Sertifikası
5
Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu
6
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı
7
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları