Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama

Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi

Fatih Bakoğlu: "Gün gelir hesap döner"

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın tartışmalı anları, 6. ve 62. dakikalarda yaşandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Giannis Papanikolaou direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 62. dakikada ise Valentin Mihaila’nın ceza sahasına ortasında sağ kanatta topla buluşan Taha’nın pasında Laçi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi; hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyerek golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

Bu iki pozisyonla ilgili olarak Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Bakoğlu, kulübün haklarının yenildiğini iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner"

Bakoğlu açıklamasında ayrıca şu değerlendirmelere yer verdi:

"Senaryo yine aynı; Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu. 66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve \"nasılsa gereğini yapar\" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR’a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: \"Yine Çaykur Rizespor’a operasyon çekildi.\" Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner"

Maç ve çıkan tartışmalı kararlar, hem Rizespor camiasında hem de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKAN YARDIMCISI FATİH BAKOĞLU "KENDİ HAYAL DÜNYALARINDA ÇAYKUR RİZESPOR’A BEDEL ÖDETMEYE KARARLI GÜRUH; YUMUŞAK BAŞLI OLDUĞUMUZU ZANNEDİYORSANIZ BU HAYATINIZIN YANILGISI OLUR. GÜN GELİR HESAP DÖNER" DEDİ.