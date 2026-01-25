Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko 78-70 ile Aliağa Petkimspor'u Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Skor Özeti
1. Periyot: 12-11
Devre: 30-30
3. Periyot: 49-51
Kadrolar ve Skorlar
Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Franke 8, Blumbergs 3, Brown 11, Efianay 10, Sajus 10, Troy Selim Sav 2, Floyd 8, Mustafa Kurtuldum 9, Bora Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu 3, Horton-Tucker 8, Melli 9, Wade Baldwin 22, Birch, Bacot, Metecan Birsen 8, De Colo 8, Biberovic 6, Jantunen 6
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
