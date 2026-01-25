Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko 78-70 ile Aliağa Petkimspor'u Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:46
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:46
Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko 78-70 ile Aliağa Petkimspor'u Yendi

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko 78-70 ile Aliağa Petkimspor'u Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Skor Özeti

1. Periyot: 12-11

Devre: 30-30

3. Periyot: 49-51

Kadrolar ve Skorlar

Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Franke 8, Blumbergs 3, Brown 11, Efianay 10, Sajus 10, Troy Selim Sav 2, Floyd 8, Mustafa Kurtuldum 9, Bora Güler

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu 3, Horton-Tucker 8, Melli 9, Wade Baldwin 22, Birch, Bacot, Metecan Birsen 8, De Colo 8, Biberovic 6, Jantunen 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17 . HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA ALİAĞA...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17 . HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA ALİAĞA PETKİMSPOR'U 78-70 YENDİ.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17 . HAFTASINDA FENERBAHÇE BEKO, DEPLASMANDA ALİAĞA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmail Yüksek sakatlandı: Fenerbahçe-Göztepe'de 38. dakikada oyundan çıktı
2
Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)
3
Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip
4
Manisa FK 1-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 22. Hafta
5
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz mağlubiyet
6
Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları