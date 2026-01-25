İsmail Yüksek sakatlandı: Fenerbahçe-Göztepe'de 38. dakikada oyundan çıktı

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:26
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yaşanan kritik an

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Göztepe karşılaşmasında sakatlık nedeniyle devam edemedi.

Maça 11’de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, rakip ceza sahası önünde kendini yere bıraktı. Karşılaşmayı yöneten hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Kadro yönetimi değişiklik işareti yaparken, İsmail 38. dakikada oyunu terk etti ve yerine Fred girdi.

Olay, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki performansını ve maçın ilerleyen dakikalarını etkileyebilecek bir gelişme olarak kayda geçti.

