Manisa FK 1-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 22. Hafta

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 22. haftasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti; maçta iki gol VAR incelemesiyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:12
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde oynadığı maçta İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma boyunca kritik anlar VAR değerlendirmeleriyle öne çıktı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sambissa’nın pasında, ön direkte topu kontrol eden Emir Kaan’ın şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Adekanye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Talum meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Duran’ın ortasında kaleci Vedat topu kontrol ettikten sonra elinden kaçırdı. Boşta kalan topu alan Loshaj’ın pasında Emir Kaan topu boş kaleye gönderdi.

41. dakikada VAR görüntülerini izleyen hakem Alparslan Şen, İstanbulspor’un Emir Kaan ile kaydettiği golün öncesinde kaleci Vedat’a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

48. dakikada Yunus’un ortasında penaltı noktası üzerindeki topa Emin vurdu. Herelle’ye çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını işaret etti.

49. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Emin, sağ köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Vedat’tan döndürdü. Seken topa bir kez daha vuran Emin’in şutunda top Vedat’ın müdahalesiyle tekrar havalandı. Karambolde Mustafa’nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu.

50. dakikada VAR görüntülerini izleyen hakem, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle bu golü de iptal etti.

Stat ve hakemler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alparslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Kadrolar

Manisa FK: Vedat, Yusuf Talum, Herelle, Diony, Lindseth (Ada dk. 90+3), Adekanye (Valentin dk. 67), Umut Erdem (Muhammet Enes dk. 61), Cissokho, Yasin, Ayberk, Toure

Yedekler: Saim, Metehan, Kubilay, Osman, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

İstanbulspor: Alp, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Sambissa (Duhaney dk. 79), Emir (Cham dk. 79), Kaan, Loshaj (Krstovski dk. 85), Duran, Emrecan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk (Mustafa dk. 46), Mamadou (İsa Dayaklı dk. 46)

Yedekler: İsa Doğan, Fatih, Demir, Fahri, İzzet

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Goller ve kartlar

Gol: Yusuf Talum (dk. 37) (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Mustafa Dalcı (Teknik Direktör), Yusuf Talum (dk. 90+7) (Manisa FK dk. 86)

Sarı kartlar: Ayberk, Yusuf Talum, Yasin, Vedat (Manisa FK); Yusuf Ali Özer, Sambissa (İstanbulspor)

