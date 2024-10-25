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Altay Bayındır'dan Fenerbahçe Mesajı

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin başarısı için iyi dileklerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 01:15
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe Mesajı

Fenerbahçe-Manchester United Maç Sonrası Duygular

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe ile Manchester United maçı sonrasında, Türk futbolcu Altay Bayındır, eski takımı için içten dileklerde bulundu.

Kendisi İçin Özel Bir An

Futbolcu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayındır, eski takımında geçirdiği zamanın önemli anılar biriktirmesine vesile olduğunu ve bu nedenle Fenerbahçe'ye karşı oynamanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'ye Dilekler

Altay, şöyle devam etti: "Biraz önce soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum."

Futbol Ortamındaki Farklılıklar

Bayındır, futbol ortamları arasındaki farklılıklara da değinerek, "Farklılıklar çok fazla var. Düşünsel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Ama kaos anlamında buranın da tadı ayrıydı." dedi.

Gelecek İçin Ümitlerini Paylaştı

Fenerbahçe'nin nitelikli oyunculara ve tecrübeli bir teknik direktöre sahip olduğuna dikkat çeken Altay, "Daha iyi olacaklardır diye ümit ediyorum. Çünkü bu camianın, bu taraftarların her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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