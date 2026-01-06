Altay’da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya Fesih Hakkını Kullanmadı

Ceyhun Gülselam ile Özgür Özkaya, alacak ihtarnamelerine rağmen fesih haklarını kullanmayıp süreyi uzattı ve Altay formasıyla devam etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:13
Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya, kulübe gönderdikleri ihtarnamelere rağmen fesih haklarını kullanmayıp süreyi uzattı ve siyah-beyazlı formayla yola devam etme kararı aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Yaklaşık 4.5 yıldır süren transfer yasağının yanı sıra eski futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA ile karşı karşıya kalan İzmir temsilcisi, 4 eski yabancı oyuncusuyla 15 Ocak’a kadar anlaşma sağlayamazsa 18 puan silme ve küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kulüp yönetimi söz konusu ağır yaptırımlardan kurtulmak için yoğun mesai harcarken, halen takımda forma giyen birçok futbolcunun da alacakları nedeniyle ihtarname gönderdiği öğrenildi. Bu oyuncular arasında yer alan Ceyhun Gülselam ile Özgür Özkaya, kendilerine tanınan sürenin dolmasına ve fesih hakkı kazanmalarına rağmen süreyi uzatma ve takımda kalma yönünde karar verdi.

Kulüp açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, ihtarnamelerindeki fesih haklarının son günü olmasına rağmen, Kulübümüzün geleceği ile alakalı iyi niyetli düşüncelerini belirterek, fesih haklarının sürelerini, Kulübümüz lehine uzatmışlardır. Bilgilerinize saygıyla sunarız".

ÖZGÜR ÖZKAYA

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları