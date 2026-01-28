U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi: Ankara ASKİ zirvede

U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda final maçlarının ardından bugün sona erdi; 103 kulüp, 460 sporcu; Ankara ASKİ 160 puanla şampiyon.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:14
Final maçları ve takım sıralaması

U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, final maçlarının ardından bugün Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda sona erdi.

Organizasyona 103 kulüpten 460 sporcu katıldı. Takım sıralamasında Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puan ile birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puan ile ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puan ile üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular

61 kilogram
1. Tolga Özbek (Ankara ASKİ Spor)
2. Yunus Emre Battal (İstanbul BB)
3. Emircan Çolak (Ankara İlbank Spor)
3. Nurettin Emin Kapal (Kahramanmaraş BB)

70 kilogram
1. Umut Erdoğan (İstanbul BB)
2. Abdullah Toprak (Ankara ASKİ Spor)
3. Remzi Temur (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)
3. İsmail Er (İstanbul Bahçelievler)

79 kilogram
1. İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ Spor)
2. Muhsin Barbak (Ankara İlbank Spor)
3. İsmail Binici (Kahramanmaraş BB)
3. Yasin Uzun (Ankara Keçiören)

92 kilogram
1. Fatih Altunbaş (Ankara ASKİ Spor)
2. Harun Kılıç (Kocaeli BB)
3. Eyyüp Çetin (Ankara İlbank Spor)
3. Said Rıza (Bursa Büyükşehir)

