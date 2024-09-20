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Altekma Voleybol'da Sezon Hazırlıkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, takımın potansiyeline güvendiklerini ve ligde kalma hedefinde olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:05
Altekma Voleybol'da Sezon Hazırlıkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Altekma Voleybol Takımı'ndan Sezona Hazırlık Açıklamaları

Efeler Ligi'nde yer alan Altekma'nın voleybol şube sorumlu Uğur Tendik, takımın sezon öncesi hazırlık süreçlerini değerlendirdi. Tendik, "Takımın potansiyeline inanıyoruz, ilk hedefimiz ligde kalmak," şeklinde konuştu.

Başarılar ve Hedefler

Kupa Voley'de On Hotels Alanya Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselmeleri üzerine Tendik, teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti. Takımın performansından memnun olduklarını ifade eden Tendik, istikrarlı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Hazırlık Maçları ve Turnuva Planları

Tendik, lig startı öncesinde hazırlık maçları yapacaklarını ve TSYD İzmir Şubesi tarafından düzenlenecek turnuvanın önemli bir deneyim olacağını vurguladı. "Bu turnuva, bizler için ciddi bir hazırlık süreci olacak," dedi.

İlk Hedef Ligde Kalmak

Uğur Tendik, takımlarının ligde daha iyi bir sıralama elde edebilmesi için eksiklerini gidermeye devam edeceklerini dile getirdi. "Sonuçta, bu takım son topa kadar mücadele eden ve yüksek seyir zevki sunan maçlar oynayacak, rakip kim olursa olsun," ifadelerini kullandı.

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