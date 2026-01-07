Servet Çetin: 'Sarıyer'e birkaç takviye şart, aksi halde büyük sıkıntı'

Servet Çetin: "Takıma birkaç oyuncu katmamız lazım yoksa büyük sıkıntı yaşayacağız"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda takımın güncel durumu, transfer çalışmaları ve sezon hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çetin, takımda yaşanan kadro sorunlarına dikkat çekti.

İlk yarı değerlendirmesi ve takımın durumu

Çetin, takımın kendisine geldiğinde beklentilerinden daha zor bir ortamla karşılaştığını belirterek, fiziksel ve mental anlamda toparlanma süreci geçirdiklerini söyledi. Skor üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını; maçların çoğunun 1-0 sonuçlandığını ifade etti. "En büyük eksiklerimizden birisi alternatif oyuncularımız yok" diyen Çetin, bunun maç sonuçlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Kadrodan ayrılıklar ve acil ihtiyaç

Teknik direktör, takımın son dönemde 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını ve hâlâ takviye yapamadıklarını söyledi. Yönetimin ve başkanın yoğun çaba sarf ettiğini belirten Çetin, "Yönetimimiz, başkanımız ellerinden geleni yapıyor. 7/24 oyuncu izliyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Iğdır FK, Boluspor ve Çorum FK maçlarının yaklaştığını, bu karşılaşmalardan puan alınamazsa büyük sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Kadro oluşturma zorlukları ve forvet sorunu

44 yaşındaki teknik adam, forvet mevkisinde yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti: "Geldiğimiz günden beri forvetsiz oynuyoruz. Ne direkt forvetimiz var ne de alternatifi." Dembele'nin sakatlandığını, Camara dışında kenar oyuncusu bulunmadığını ve bu nedenle kadro kurmakta zorlandıklarını anlattı. Çetin, bazen mevkilerde değişiklikler yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Transfer politikası ve bütçe kısıtları

Transferlerde kulüp bütçesinin belirleyici olduğunu söyleyen Çetin, ligde genellikle büyük takımların oynatmayan 2. veya 3. sıradaki oyuncularına teklif götürdüklerini anlattı. Ancak bu oyuncuları bile alamadıklarını belirterek, "Takımların oynamayan oyuncularına, kalecilerine teklifler sunuyoruz ama maalesef alamıyoruz" dedi ve bunun en büyük sorun olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin diğer takımlarla makas açmasının ligin çekiciliğini azalttığını söyleyen Çetin, rekabet ortamının zayıfladığını ve maçlardan alınan keyfin düştüğünü belirtti: "Kaç senedir Galatasaray ve Fenerbahçe arasında lig devam ediyor."

Bahis soruşturması ve cezalandırma yaklaşımı

Türk futbolundaki bahis soruşturmasının zamanlamasını eleştiren Çetin, kişisel bahislerin eğlence amaçlı yapılması durumunda verilen cezaların ağır olduğunu düşündüğünü aktardı. Önemli olanın maçlara etki edenlerin, özellikle şike yapan hakemlerin tespit edilip cezalandırılması olduğunu söyledi.

Yerli teknik adamlar ve Montella değerlendirmesi

Genç ve yerli teknik direktörlerin ligde daha fazla tercih edilmesini olumlu bulduğunu belirten Çetin, Vincenzo Montella'yı başarılı bulduğunu ancak milli takımın başında yabancı hoca istemediğini açıkladı: "Ülkemizin milli takımının başında bir yabancı hoca olmasını ben istemiyorum."

Kariyer, anılar ve kişisel tercihleri

Çetin, Süper Lig'de yardımcı antrenörlük deneyimi ve zorlu görevleri nasıl üstlendiğini anlattı. Sivasspor'da ve Amed Sportif Faaliyetler'de aldığı zorlu görevlerden örnekler verdi ve "Tırnaklarımla kazıyarak gelmeye çalışıyorum" diyerek azmini vurguladı. EURO 2008'de sakatlığı nedeniyle turnuvayı tam olarak tamamlayamadığını ve Marsilya ile anlaşmasının sonuçlanmamasının kariyerinde üzüntü bıraktığını da paylaştı.

Güncel görüşler: Oyuncular, maskeler ve beğenilen savunmacılar

Victor Osimhen'in maskesinin ikonlaştığını, kendi dönemindeki maskelerin daha rahatsız edici olduğunu söyleyen Çetin, Osimhen ve Mauro Icardi'nin Galatasaray'a taraftar kazandırdığını belirtti. Süper Lig'de beğendiği stoperler olarak Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Batagov'u isim verdi; Skriniar hakkında ise "iyi oyuncu ama abartıldığı kadar da değil" değerlendirmesinde bulundu.

Röportaj, Çetin'in futbolculuk ve teknik direktörlük deneyimleriyle lig, transferler ve Türk futboluna dair kapsamlı görüşlerini içeriyor.

