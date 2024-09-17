Altunoluk Kardeşler, Sporun Birleştirici Gücüyle Eşitliği Sağlamak İçin Konferansta

Altunoluk Kardeşlerin Motivasyonu

Milli Paralimpik Golbol Takımı'nın başarılı oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk, Lead Network tarafından düzenlenen Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansında "Sporun birleştirici gücüyle eşitliği sağlamak" oturumuna katıldılar.

Başarılarının Kaynağı: Aile Desteği

Konferansın düzenlendiği Marriot Hotel Asia'da gerçekleşen oturumda konuşan Sevda Altunoluk, "2016 Rio, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda finalde yer aldım. Her seferinde galip geldim ve gol kralı oldum. İstiklal Marşı'mızı okutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gençlere örnek olabilmek ise beni çok mutlu ediyor. Bu motivasyonla daha fazla şampiyonluk kazanacağımıza inanıyorum," dedi.

Zorlukları Aşmak

Sevda, kariyerinde karşılaştığı zorlukları paylaşarak, "Tokat’ta ilkokul 3’te görme yetimi kaybetmeye başladım. Golbol, görme engellilerin oynadığı bir spor. Ankara'daki okulda bazı arkadaşlarımın bu sporu yaptığını görünce çok ilgimi çekti. İlk başta korktum fakat zamanla yapabileceğimi öğrendim. Ailemin bana sürekli destek vermesi, ön yargıları aşmamda büyük rol oynadı." şeklinde konuştu.

Aile Desteğinin Önemi

Sevtap Altunoluk, "Annem, her anımda yanımdaydı. Aile kavramı benim için çok değerli. Ablam sayesinde bu spora başladım ve annemle maçlardan önce konuşmak beni motive ediyordu. Annem, 'Siz isterseniz yapamayacağınız şey yoktur' derdi. O siempre bize güç verdi," diyerek aile desteklerinin önemini vurguladı.