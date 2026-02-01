Yaser Asprilla Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı

Galatasaray’ın yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, Kayserispor maçının 73. dakikasında oyuna girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların yeni transferleri bu müsabakada ilk kez görev aldı. Hollandalı futbolcu Noa Lang maça 11’de başlarken, Kolombiyalı Yaser Asprilla yedekte bekledi. Asprilla, müsabakanın 73. dakikasında Lang’ın yerine oyuna dahil oldu.

