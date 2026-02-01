Galatasaray 4-0 Kayserispor: Ligde 8. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı; ligde 14 golle en az yiyen takılardan biri oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:31
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 2 hafta sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı ve ligde 8. kez kalesini gole kapamış oldu.

Bu sezon ligde 14 gol yiyen Galatasaray, bu alanda Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

