Gabriel Sara’dan Üst Üste 3 Maçlık Gol Serisi — Galatasaray 3-0

Gabriel Sara’dan Üst Üste 3 Maçta Gol

Trendyol Süper Lig 20. hafta: Galatasaray - Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçın 60. dakikasında sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Gabriel Sara kaydetti.

Victor Osimhen'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Sara, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu böylece Trendyol Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da gol atmış oldu. Bu sezon ligdeki gol sayısı ise 5'e yükseldi.

Maça ilk 11'de başlayan Gabriel Sara, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

GALATASARAY’IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA, KAYSERİSPOR MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG’DE ÜST ÜSTE 3 MAÇTA GOL ATARKEN, TOPLAMDAKİ GOL SAYISINI 5’E ÇIKARDI.