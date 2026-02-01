Gabriel Sara’dan Üst Üste 3 Maçlık Gol Serisi — Galatasaray 3-0

Gabriel Sara, Kayserispor maçında Galatasaray'ın üçüncü golünü atarak Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı; ligdeki sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:30
Trendyol Süper Lig 20. hafta: Galatasaray - Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçın 60. dakikasında sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Gabriel Sara kaydetti.

Victor Osimhen'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Sara, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu böylece Trendyol Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da gol atmış oldu. Bu sezon ligdeki gol sayısı ise 5'e yükseldi.

Maça ilk 11'de başlayan Gabriel Sara, mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

