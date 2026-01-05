Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Transfer Detayları

Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada: Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz

Hasani, bu sezon Boluspor formasıyla attığı 14 golle, Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı aldı.

Ayrıca Hasani, Antalya'daki kampa katıldı.

