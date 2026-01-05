DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'dan 28 yaşındaki golcü Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı; Hasani 14 golle gol krallığında ikinci oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:12
Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Transfer Detayları

Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Boluspor forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Florent Hasani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada: Kulübümüz, Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Florent Hasani ile 1,5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalamıştır. Transferimizin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, formamız altında mücadele edecek oyuncumuza başarılar diliyoruz

Hasani, bu sezon Boluspor formasıyla attığı 14 golle, Mbaye Diagne'nin ardından gol krallığında ikinci sırayı aldı.

Ayrıca Hasani, Antalya'daki kampa katıldı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, SON OLARAK BOLUSPOR FORMASI GİYEN 28 YAŞINDAKİ GOLCÜ OYUNCU FLORENT...

AMED SPORTİF FAALİYETLER, SON OLARAK BOLUSPOR FORMASI GİYEN 28 YAŞINDAKİ GOLCÜ OYUNCU FLORENT HASANİ İLE 1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu
2
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
3
Burak Yılmaz: 'Her Maçı Kazanmak İstiyoruz' — Gaziantep FK Antalya Kampı
4
Milan Skriniar: 'Turkcell Süper Kupa'da Finalde Olmak İstiyoruz'
5
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
6
Thomas Reis: "Yarın Güzel Bir Maç Olacak" — Samsunspor, Turkcell Süper Kupa
7
Amed Sportif Faaliyetler, Florent Hasani ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları