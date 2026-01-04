DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.985,63 -1,02%

Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı

Anthony Musaba, Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde takımla ilk antrenmanına çıktı; Fenerbahçe 6 Ocak'taki Turkcell Süper Kupa yarı finaline hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:30
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı

Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın akışı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmaları ile sürdü ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yönetim takibi ve yolculuk planı

Çalışmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sonlandıracak ve ardından Adana'ya gidecek.

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ.

FENERBAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ.

FENERBAHÇE, TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE 6 OCAK SALI GÜNÜ SAMSUNSPOR İLE ADANA'DA OYNAYACAĞI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi
2
Trabzonspor Gaziantep'e Gitti — Turkcell Süper Kupa Hazırlıkları Tamam
3
Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı
4
Düzce'de Kadir Çengel Boks Turnuvası — 160 Sporcu, Buse Naz'dan Destek
5
Galatasaray hazır: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'la Gaziantep’te
6
Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'yi 3-1 Yendi
7
Aliağa Petkimspor Bahçeşehir Koleji'ne 100-60 Mağlup — Deplasmanda Seri Sona Erdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları