Anthony Musaba, Fenerbahçe'de İlk Antrenmanına Çıktı

Anthony Musaba, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın akışı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmaları ile sürdü ve taktiksel ile bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yönetim takibi ve yolculuk planı

Çalışmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Fenerbahçe, yarın yapılacak antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sonlandıracak ve ardından Adana'ya gidecek.

