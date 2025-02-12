Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Zemin Sorununu Gündeme Getirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, zemin sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çetin, "Çok önemli bir galibiyet aldık ama ben Bolu maçında hangi oyuncuları oynatırım, onu düşünüyorum. En büyük sıkıntımız zemin, insan sağlığı artık." diyerek zeminle ilgili sorunların oyuncular üzerinde yarattığı endişeleri dile getirdi. Ayrıca, son iki haftadaki hakem yönetimleri için de takdirini belirtti.

"Oyuncu sakatlıklarından bıktık. Bu dördüncü maç oluyor. İlk yarıda oyuncu değiştiriyoruz. Hakkım bitiyor. Oyuncu kalmadı. Morali bozulmuş, çökmüş bir takımı aldık, onu toparlamakla uğraşıyoruz." diyen Çetin, zemin şartlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise Diyarbakır'da oynadıkları ilk maçta zemin şartlarının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Oyuncularının mücadeleci performansını takdir eden Gürsel, "Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı." şeklinde konuştu.

Her iki teknik direktör de sahaların iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizerken, oyuncuların sağlığının ön planda tutulması gerektiğini vurguladılar.