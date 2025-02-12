DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,52 0,04%
ALTIN
3.366,42 -0,01%
BITCOIN
3.497.871,63 0,14%

Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Zemin Sorununu Gündeme Getirdi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, zemin sorununa dikkat çekti ve oyuncu sağlığının tehlikede olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:59
Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Zemin Sorununu Gündeme Getirdi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, zemin sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çetin, "Çok önemli bir galibiyet aldık ama ben Bolu maçında hangi oyuncuları oynatırım, onu düşünüyorum. En büyük sıkıntımız zemin, insan sağlığı artık." diyerek zeminle ilgili sorunların oyuncular üzerinde yarattığı endişeleri dile getirdi. Ayrıca, son iki haftadaki hakem yönetimleri için de takdirini belirtti.

"Oyuncu sakatlıklarından bıktık. Bu dördüncü maç oluyor. İlk yarıda oyuncu değiştiriyoruz. Hakkım bitiyor. Oyuncu kalmadı. Morali bozulmuş, çökmüş bir takımı aldık, onu toparlamakla uğraşıyoruz." diyen Çetin, zemin şartlarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan, Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise Diyarbakır'da oynadıkları ilk maçta zemin şartlarının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Oyuncularının mücadeleci performansını takdir eden Gürsel, "Buradan puanla dönmemiz gerekiyordu. Yani bu mücadelenin sonunda 1 puan veya 3 puan olması lazımdı, olmadı." şeklinde konuştu.

Her iki teknik direktör de sahaların iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizerken, oyuncuların sağlığının ön planda tutulması gerektiğini vurguladılar.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler Maç Sonrası Zemin Sorununu Gündeme Getirdi
2
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turunda Fenerbahçe ve Galatasaray Heyecanı Başlıyor
3
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bursaspor Yörsan Elendi
4
Arda Güler ile Odegaard birbirine girdi
5
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda ACH Volley'i 3-0 Geçti
6
Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi
7
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor