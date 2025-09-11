Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü | Trendyol 1. Lig 14 Eylül

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol 1. Lig 5. Hafta | 14 Eylül Pazar
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, antrenman Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcular pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
