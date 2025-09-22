Amed Sportif Faaliyetler SMS Grup Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı

Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürülen antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Oyuncular; ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaparak maç temposuna yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-kırmızılılar, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in 7. haftası kapsamında oynanacak.

