Amed Sportif Faaliyetler SMS Grup Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 7. hafta öncesi Şehmus Özer Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla SMS Grup Sarıyer maçına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:47
Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürülen antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Oyuncular; ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaparak maç temposuna yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-kırmızılılar, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in 7. haftası kapsamında oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

