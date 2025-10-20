Anadolu Efes 101-87 Karşıyaka — Türkiye Sigorta BSL'de 4'te 4

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Karşıyaka'yı 101-87 yenerek 4'te 4 yaptı; Karşıyaka 3. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 21:30
Maç Özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 101-87 mağlup etti.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı; Karşıyaka ise sezonun 3. mağlubiyetini yaşadı.

İlk periyotun ilk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes üstünlüğünde geçti. Periyotun kalan bölümünde üç sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde tamamladı.

İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin'in üç sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü elinde tutan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda Anadolu Efes 9-0lık seriyle başladı; 24. dakikada skor 50-56 ile Anadolu Efes lehine 6 sayı farka ulaştı. Anadolu Efes üçüncü periyodu 71-65 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, maçı 101-87 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka ile Anadolu Efes, İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karşıyaka'dan Justin Alexander Alston (32), rakipleriyle mücadele etti.

