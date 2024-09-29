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Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Bu, kulüp tarihinin 14. zaferi oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:32
Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

İstanbul'da Büyük Mücadele

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, geçen sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe Beko ile ligi ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes arasında gerçekleşti. Müsabaka, İstanbul'da tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynandı. Finalde Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-82 kazanarak kupaya uzandı.

Anadolu Efes'in Tarihi Başarısı

Bu maç, iki takımın Cumhurbaşkanlığı Kupası için 9. randevusuydu. Daha önceki 8 finalde, Anadolu Efes 5 kez, Fenerbahçe ise 3 kez kupa sevinci yaşamıştı. Anadolu Efes, 2008-2009, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında, Fenerbahçe ise 1993-1994, 2006-2007 ve 2015-2016 sezonlarında kupayı kazanmıştı.

14. Kupa ve Dördüncü Üst Üste Zafer

Anadolu Efes, toplamda 14. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 2011-2012 sezonu itibarıyla adını Anadolu Efes olarak değiştiren takım, önceki isimleriyle de bir dizi şampiyonluk yaşamıştır. Lacivert-beyazlılar, 2017-2018 sezonundan itibaren üst üste 4. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin Başarıları

Fenerbahçe ise 7 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en çok şampiyonluk yaşayan ikinci takım konumunda. Sarı-lacivertliler, ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı yenerek kupayı kazandı. En son 2016-2017 sezonunda Banvit'i yenerek 7. kupasına ulaştı.

Ülkerspor’un Rekoru

Bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Ülkerspor, toplamda 6 kez kazanmış ve bunların 5'ini üst üste elde etmiştir. Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom da ikişer kez, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez bu kupayı kazanmışlardır.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Şampiyonları

Yıllara göre Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları arasında Anadolu Efes'in son 4 sezonla dikkat çektiği, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında salgın, 2022-2023 sezonunda ise 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle düzenlenmediği belirtilmiştir.

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