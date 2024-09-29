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Anadolu Efes, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:27
Anadolu Efes, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Kupayı Kazandı

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın Başlangıcı

Müsabaka, her iki takımın karşılıklı basketleri ile başladı. Fenerbahçe Beko, Marjanovic'i pota altında kullanmaya çalışırken, Anadolu Efes'te Oturu, ilk bölümde önemli bir sayı kaynağı oldu. Karşılaşma, 12-11'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile molaya girdi. Molanın ardından, pota altında daha etkili olan Anadolu Efes, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci Çeyrekten Notlar

İkinci çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun sert savunması ile dikkat çekti. İlk bölümde Anadolu Efes önde tamamladı ve devreye 31-25 önde girdi. Ancak, Fenerbahçe Beko'nun 11-0’lık serisi onları öne geçirdi ve devreyi 43-39 önde tamamlayarak sahaya moral depoladı.

İkinci Yarıda Mücadele Yükseldi

Müsabakanın ikinci yarısı, Anadolu Efes'in 7-0'lık serisi ile başladı. Fenerbahçe Beko, Colson'un 3 sayılık atışıyla dengeyi sağladı ve ardından öne geçti. Anadolu Efes, Bryant ile üst üste bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı açarak son çeyreğe 64-57'lik skorla girdi.

Son Çeyreğin Heyecanı

Son çeyrekte, Fenerbahçe Beko, ribauntlarda üstünlük sağlamaya çabalasa da ilk 5 dakikalık bölümde farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak Anadolu Efes, Bryant'ın sayılarıyla öne geçtikten sonra son dakikaya 81-77 önde girdi. Wilbekin'in 3 sayılık isabetiyle Fenerbahçe Beko farkı 1 sayıya indirdi ancak son hücumda Anadolu Efes kazanan oldu.

Kupayı Kaldırdılar

Karşılaşma sonucunda Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin ribaunt sonrası kaydettiği son sayı ile 83-82 galip geldi ve 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı.

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