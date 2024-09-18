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Anadolu Efes'ten Yeni Sezon İçin İddialı Hedefler

Anadolu Efes oyuncuları Erkan Yılmaz ve Doğuş Özdemiroğlu, yeni sezon öncesi büyük hedeflere odaklandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:59
Anadolu Efes'ten Yeni Sezon İçin İddialı Hedefler

Anadolu Efesli Oyunculardan Yeni Sezon Açıklamaları

Lacivert-beyazlı ekibin öne çıkan isimlerinden Erkan Yılmaz, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda belirlediği hedefleri vurguladı. Medya gününde konuşan Yılmaz, "Bu çıtayı geçen sezon yakalayamadık ama bu sene bunu başarmak için odaklanıyoruz," dedi.

Takımın Hedefleri Büyüyor

Erkan, yeni sezon için iyi bir başlangıç yapmayı ve takımın en iyi şeklini temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. "Her zaman takımca büyüme peşindeyiz ve bu hedefe ulaşmak en büyük amacımız," diye ekledi.

Öte yandan, Doğuş Özdemiroğlu da takıma katılan yeni oyuncularla birlikte çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Geçen sezon yapılan hatalardan ders alarak, bu sezon her kulvarda en ileriye gitmek için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Sakatlıklar ve Motivasyon

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden Doğuş, bu yıl daha sağlıklı bir sezon geçirip takıma katkı sağlaymayı umduğunu aktardı. "Şu anda kendimi iyi hissediyorum ve verimli bir sezon geçirmek istiyorum," şeklinde görüş bildirdi.

A Milli Takım Üzerine Değerlendirmeler

Doğuş, Türk Milli Takımının mevcut durumundan rahatsız olduklarını dile getirerek, "Başarılı dönemlerde seyircinin basketbola ilgisi artıyor. Bu yüzden A Milli Takımlarımızın her zaman güçlü olması gerektiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kontenjan kuralının milli takıma yapıcı etkileri olacağına inanmayan Doğuş, "Umarım bu düşündüklerim yanlış çıkar ve Türk basketboluna katkı sağlar," diyerek sözlerini tamamladı.

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