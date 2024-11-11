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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile karşılaşıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saati 22.30.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:51
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile karşılaşıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında yarın Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Buesa Arena'da oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet elde ederek 10. sırada yer almakta. Rakip Baskonia ise, tıpkı sporcular gibi 4 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde toplamda 27 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14’ünü Anadolu Efes kazanırken, 13’ü Baskonia’nın oldu. Geçen sezon, Baskonia İstanbul’da galip gelirken, Anadolu Efes ise İspanya'da kazanan taraf olmuştu.

Avrupa'da 845. Randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa arenasında bugüne kadar 844 maça çıkarken, 476 galibiyet ve 368 mağlubiyet aldı.

Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi dahilinde iki kez şampiyonluk yaşadığı organizasyonda 597. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği 596 maçın 319277

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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