Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'

Besim Durmuş, Beykoz Anadoluspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyette maçın son 10 dakikasının bu sezonun en zor anları olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:07
Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'

Maç özeti ve değerlendirme

Muğlaspor, TFF 2. Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Beykoz Anadolusporu 2-1 mağlup ederek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, maç eksiğine rağmen 44 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Besim Durmuş, özellikle karşılaşmanın son bölümüne dikkat çekti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

Durmuş'un sözleri

'Hafta sonu oynadığımız maçın zor olacağını biliyorduk. Her ne kadar olursa olsun kazanan davranışımızı ortaya koyup yarışmak istiyoruz. Bu sezon başından beri hayalimiz buydu. Ligin boyu kısaldıkça da bulunduğumuz yerden ayrılmak istemiyoruz.'

Deneyimli çalıştırıcı, maçı genel olarak takımının kontrol ettiğini belirterek, 'Beykoz maçı iki taraf için de zordu. Zemin ağırdı. Maçın tamamına yakın bir bölümünü önde geçirdik ve iyi oynadık. Savunmada ve hücumda oyuna hakimdik. 70-80’inci dakikalara kadar çok zevkli bir maç oldu, maç tamamen bizim kontrolümüz altındaydı' dedi.

Durmuş son bölümde yaşanan sıkıntıları ise şu sözlerle aktardı: 'Maçın son 10-15 dakikasında çok büyük sorunlar yaşadık. Berabere bitebilirdi, son dakika gol yedik, bir tane daha yiyebilirdik. Maçın 70 dakikası için "harika" diyebilirim ama son dakikalar için aynı şeyi söyleyemem. Skoru aldıktan sonra içgüdüsel olarak daha rahatladık. Ön alan baskısına devam ettik, halbuki daha koruyucu amaçlı ikinci bölgede kalabilirdik. Oyunu kendi haline bıraktık. Maalesef bu süreçte kaptanımız Mehmetin sakatlanıp çıkması savunmada boyumuzu kısalttı. Rakip uzun toplara dönünce karambol toplardan sıkıntı yaşadık ve oyun kontrolü bizden çıktı. Bu sezon yaşadığımız en zor 10 dakikaydı'.

Bu sürecin takıma ders olduğunu vurgulayan Durmuş, 'Onun dışında oyunumuz tamamen iyiydi. Oyuncularımız seyrederek ve analizini iyi yaparak maçların sonunda kazandıktan sonra korumayı iyi yapmamız gerektiğini bir kez daha öğrendik. Bu bize ders oldu. Pahalıya da patlayabilirdi. Kazandık, oyuncuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki düşüncemiz Buca maçını kazanmak' ifadelerini kullandı.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BESİM DURMUŞ, DEPLASMANDA BEYKOZ ANADOLUSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİKLERİ...

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BESİM DURMUŞ, DEPLASMANDA BEYKOZ ANADOLUSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİKLERİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN MAÇIN ÖZELLİKLE SON BÖLÜMÜNE DİKKAT ÇEKTİ. DENEYİMLİ TEKNİK ADAM, "MAÇIN 70 DAKİKASI HARİKAYDI AMA SON 10 DAKİKA BU SEZONUN EN ZOR ANLARIYDI" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor
2
Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'
3
Samsunspor - Kocaelispor: 6 maçlık galibiyet hasretine son verme fırsatı
4
Aston Villa, Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Antrenmanını Statta Tamamladı
5
Karabük'te Voleybol Midi Kızlar İl Birinciliği Sona Erdi
6
Kayserispor'a Yeni Sağ Bek: RonaelPierre-Gabriel
7
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın Annesi Işıl Kafkas Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları