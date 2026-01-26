SUBÜ Wushu'da Türkiye Şampiyonu: Tao-Lu Kadın Takımı 6 Altın 1 Gümüş

SUBÜ, TÜSF Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda toplam 10 madalya kazandı; Tao-Lu Kadın Takımı 6 altın 1 gümüşle Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:21
SUBÜ Wushu'da Türkiye Şampiyonu: Tao-Lu Kadın Takımı 6 Altın 1 Gümüş

SUBÜ Wushu’da Türkiye Şampiyonu: Tao-Lu Kadın Takımı 6 Altın 1 Gümüş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Turnuva Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve 56 üniversiteden 216 sporcu mücadele etti.

SUBÜ’nün Madalya Başarısı

SUBÜ, şampiyonayı 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Takım bazında ise Wushu Tao-Lu Kadın Takımı, elde ettiği 6 altın ve 1 gümüş madalya ile Türkiye şampiyonu oldu.

Bireysel Dereceler

Nezaket İrem İhtiyar Kadın Sanda 56 Kilo kategorisinde altın madalya kazanırken, aynı sporcu Geleneksel Tao-Lu Wingchun kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Zekeriya Keskin Erkek Sanda 60 Kilo kategorisinde bronz madalya aldı.

Hasan Basri Başaran Erkek Sanda 90+ Kilo kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

Tao-Lu branşında ise Eslem Rana Çelik, Geleneksel Tao-Lu Taichiquan Wu, Geleneksel Tao-Lu Taichijian Yang ve Modern Tao-Lu Taichiquan kategorilerinde üç altın madalya kazandı.

Zeynep Makbule Akyüz ise Geleneksel Tao-Lu Baguazhang, Opsiyonel Kılıç ve Opsiyonel Sopa kategorilerinde üç altın madalya elde etti.

Takım Sıralamaları ve Kategoriler

SUBÜ Wushu Tao-Lu Kadın Takımı takım klasmanında birinci olurken; İstanbul Beykoz Üniversitesi ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Tao-Lu Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birinci, Kırıkkale Üniversitesi ikinci ve Bartın Üniversitesi üçüncü oldu.

Sanda Kadınlar kategorisinde İstanbul Kent Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken; Pamukkale Üniversitesi ikinci ve İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu.

Sanda Erkekler kategorisinde ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi birinci, Kastamonu Üniversitesi ikinci ve Erciyes Üniversitesi üçüncü sırayı aldı.

Şampiyona, üniversitelerarası Wushu rekabetinin yüksek seviyede olduğunu bir kez daha gösterirken, SUBÜ sporcularının elde ettiği dereceler dikkat çekti.

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE, TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENEN WUSHU...

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE, TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENEN WUSHU ÜNİLİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI. 6 ALTIN 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SUBÜ WUSHU TAO-LU KADIN TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

SUBÜ İLE SAKARYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE, TÜSF TARAFINDAN DÜZENLENEN WUSHU...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı
2
Denizli'de Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Açıldı — Vali Köşger: Güçlü Nesillerin Temeli
3
Belek'te Gloria Özaltın Championship 2026 Başlıyor
4
Van'da KYGM 10. Tematik Kış Kampı: 'Sosyal Psikoloji Kampı' başladı
5
SUBÜ Wushu'da Türkiye Şampiyonu: Tao-Lu Kadın Takımı 6 Altın 1 Gümüş
6
Elazığspor 21 Futbolcuyla İstanbul’a Gidiyor
7
Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: 'Bu sezonun en zor 10 dakikası'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları