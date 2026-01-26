SUBÜ Wushu’da Türkiye Şampiyonu: Tao-Lu Kadın Takımı 6 Altın 1 Gümüş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Turnuva Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve 56 üniversiteden 216 sporcu mücadele etti.

SUBÜ’nün Madalya Başarısı

SUBÜ, şampiyonayı 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Takım bazında ise Wushu Tao-Lu Kadın Takımı, elde ettiği 6 altın ve 1 gümüş madalya ile Türkiye şampiyonu oldu.

Bireysel Dereceler

Nezaket İrem İhtiyar Kadın Sanda 56 Kilo kategorisinde altın madalya kazanırken, aynı sporcu Geleneksel Tao-Lu Wingchun kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Zekeriya Keskin Erkek Sanda 60 Kilo kategorisinde bronz madalya aldı.

Hasan Basri Başaran Erkek Sanda 90+ Kilo kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

Tao-Lu branşında ise Eslem Rana Çelik, Geleneksel Tao-Lu Taichiquan Wu, Geleneksel Tao-Lu Taichijian Yang ve Modern Tao-Lu Taichiquan kategorilerinde üç altın madalya kazandı.

Zeynep Makbule Akyüz ise Geleneksel Tao-Lu Baguazhang, Opsiyonel Kılıç ve Opsiyonel Sopa kategorilerinde üç altın madalya elde etti.

Takım Sıralamaları ve Kategoriler

SUBÜ Wushu Tao-Lu Kadın Takımı takım klasmanında birinci olurken; İstanbul Beykoz Üniversitesi ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Tao-Lu Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birinci, Kırıkkale Üniversitesi ikinci ve Bartın Üniversitesi üçüncü oldu.

Sanda Kadınlar kategorisinde İstanbul Kent Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken; Pamukkale Üniversitesi ikinci ve İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü oldu.

Sanda Erkekler kategorisinde ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi birinci, Kastamonu Üniversitesi ikinci ve Erciyes Üniversitesi üçüncü sırayı aldı.

Şampiyona, üniversitelerarası Wushu rekabetinin yüksek seviyede olduğunu bir kez daha gösterirken, SUBÜ sporcularının elde ettiği dereceler dikkat çekti.

