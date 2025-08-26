ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası Adana'da başladı

Açılış töreni ve katılımcılar

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Türkiye Şampiyonası, Adana'da 23 ilden 600 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle start aldı; sporcular ve teknik heyet tören geçişi yaptı.

Vali Yavuz Selim Köşger, programdaki konuşmasında organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve sporculara başarı diledi. Köşger, "Bugün sadece bir turnuvanın açılışını yapmıyoruz aynı zamanda azmin, disiplinin ve dostluğun bayrağını dalgalandırıyoruz. Spor, yalnızca bir oyun değil ruhların terbiyesi, iradenin güçlenmesi ve gençliğin gelişmesidir." dedi.

Köşger, sporun gençleri sadece bedenen değil ahlaken, ruhen ve fikren de güçlendirdiğini vurgulayarak, "Sizler, bu milletin umudu, yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek en büyük güç, sizlerin inancı, enerjisi ve başarıya olan kararlılığıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ise kentin spor tesisleri ve eğitimli antrenör kadrosuyla basketbolun geliştirilmesinde büyük potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, ilk müsabakanın başlama atışını yaptı. Organizasyon, 31 Ağustos'ta yapılacak final müsabakasıyla sona erecek.

