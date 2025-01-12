Galatasaray, Deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 21:04
Galatasaray, Deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Üst Üste Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanarak sezonun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Maçta Dikkat Çeken Anlar

Karşılaşmanın 53. dakikasında RAMS Başakşehir, Keny'nin ceza sahası içindeki şık pasına Piatek'in altıpas içerisinde yaptığı dokunuşla eşitliği sağladı: 1-1.

Ancak 59. dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. Yunus'un pasında topu kontrol eden Barış Alper, sol ayağıyla yaptığı yerden vuruş ile meşin yuvarlağı köşeden filelere göndermeyi başardı: 1-2.

68. dakikada gelişen Başakşehir atağında Piatek'in sağdan ortasında, Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı ters kafa vuruşu direk dibinden döndü. Buna rağmen kalan dakikalarda her iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyerek karşılaşmayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı.

Galatasaray’ın bu galibiyeti, Süper Lig'deki liderlik mücadelesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

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