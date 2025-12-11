Kayseri'de Sportif Yetenek Taraması 2025-2026 Bilgilendirmeleri Sürüyor

Kayseri'de Sportif Yetenek Taraması Sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması ve geleceğin milli sporcularının bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi için hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması bilgilendirmeleri Kayseri'de devam ediyor.

Okullarda Ön Bilgilendirme ve Test Hazırlığı

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetenek Taraması İl Koordinatörü; Spor Uzmanı Ozan Efe tarafından okullarda genel tarama test ve ölçümler öncesi ön bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Taramaların temel hedefini aktaran Ozan Efe, projenin yalnızca spor alanında yetenek keşfetmekle kalmayıp çocukların gelişim süreçlerini yakından takip ederek sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Ozan Efe; "Test sonuçları, alanında uzman antrenörler ve akademisyenler tarafından analiz edilerek her öğrencinin ilgi ve beceri profili çıkarılıyor. Projenin bir diğer önemli amacı ise sporun tabana yayılması ve geleceğin milli sporcularının bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler uygun branşlara yönlendirilirken; ailelere, okullara ve yerel spor birimlerine detaylı geri bildirimler sunuluyor" dedi.

