ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası Sona Erdi: Erkeklerde Antalya, Kızlarda Manisa

Adana'da sona eren ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Antalya, kızlarda Manisa şampiyon oldu; turnuva 26 Ağustos'ta başladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:37
ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası Adana'da Sona Erdi

Adana'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu.

Erkekler Finali

Organizasyonun erkekler grubunda finale kalan Antalya ve Konya takımları, Menderes Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 67-57 yenen Antalya takımı, turnuvayı birincilikle tamamladı.

Kızlar Finali

Kızlar grubunda Serinevler Spor Salonu'nda oynanan finalde Manisa ekibi, İzmir'i 50-47 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvayı birincilikle tamamlayan takımlara kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Caner Taymış verdi.

Adana'da 23 ilden 600 sporcu'yu buluşturan ANALİG Basketbol Türkiye Şampiyonası, 26 Ağustos'ta başlamıştı.

