Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlar için hakem atamaları açıklandı.
Maç Programı ve Hakemler
11 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar:
- 13.30 Bellona Kayserispor - Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
- 19.00 Beşiktaş - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar günü ise şu maçlar oynanacak:
- 13.30 Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 16.00 Trabzonspor - Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
- 19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
- 19.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi günkü karşılaşmalarda ise hakemler şöyle görev alacak:
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
- 20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Maçların nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, hakemlerin performansı da dikkatle izlenecek.