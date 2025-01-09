Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı, maçların heyecanı arttı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:20
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği maçlar için hakem atamaları açıklandı.

Maç Programı ve Hakemler

11 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar:

  • 13.30 Bellona Kayserispor - Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
  • 16.00 Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
  • 19.00 Beşiktaş - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar günü ise şu maçlar oynanacak:

  • 13.30 Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • 16.00 Trabzonspor - Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
  • 19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
  • 19.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi günkü karşılaşmalarda ise hakemler şöyle görev alacak:

  • 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
  • 20.00 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Maçların nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, hakemlerin performansı da dikkatle izlenecek.

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