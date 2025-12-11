DOLAR
Bursaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır | TFF 2. Lig 15. Hafta

Bursaspor, TFF 2. Lig 15. haftasında oynayacağı Ankara Demirspor maçına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki idmanla hazır.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:14
Bursaspor, Ankara Demirspor maçına hazır

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde son idman tamamlandı

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından yoğun pas çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmanın son bölümünde takım, taktik idman gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

