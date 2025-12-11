Bursaspor, Ankara Demirspor Maçına Hazır | TFF 2. Lig 15. Hafta

Bursaspor, Ankara Demirspor maçına hazır
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde son idman tamamlandı
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından yoğun pas çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışmanın son bölümünde takım, taktik idman gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.
