Andre Onana Trabzon'da: Trabzonspor'a Kiralandı, Taraftar Coşkusu

Andre Onana Trabzon'da

Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Kamerunlu kaleci Andre Onana, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanında bordo-mavili taraftarların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Sıcak karşılama ve taraftar buluşması

Tribün liderlerinin çiçek ve kaşkollarla karşıladığı 29 yaşındaki Onana, taraftarların coşkusuna eşlik etti. Taraftarlar deneyimli kaleciye güvenlerini iletip başarı temennisinde bulundu.

Onana'nın açıklamaları

Onana gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Taraftarların karşılamasıyla ilgili duygularını, "Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz çok önemli. İnsanların ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." sözleriyle paylaştı.

Fenerbahçe maçı ve transfer süreci

Takımının Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma öncesi hazır olduğunu vurgulayan Onana, "Bu tür maçlara her zaman hazırım. Hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabii ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de kendi gücümüzün farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer görüşmelerinin sorunsuz ilerlediğini anlatan Onana, "Aslında nasıl başladığından ziyade, nasıl bittiği önemli. Görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Çok iyi sonuçlandı, zaten ben de buradayım. Dolayısıyla çok çabuk geliştiğini söyleyebilirim." dedi.

Takım ve kulüp hakkında bilgi almak için Altay Bayındır ve başka oyuncularla konuştuğunu belirten Onana, "Hem kulüp hakkında hem takım hakkında hem de lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de bu şeyler." ifadelerini kullandı.

Onana, daha sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

