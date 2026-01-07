TFF Bahis Soruşturması: Kayseri'den 4-5 Antrenör

TFF'nin bahis soruşturmasında Kayseri bağlantılı 5 antrenör listelendi; disiplin süreci sürüyor. İlk haberlerde 4 kişi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:36
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kayseri'den bazı teknik adamlara ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.

Soruşturmanın kapsamı

Son 5 yıl içinde profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen 108 antrenör kamuoyuna açıklandı. Açıklanan listeye göre Kayseri bağlantılı 5 isim soruşturmaya dahil edildi.

Kayseri bağlantılı isimler

Listede yer alan isimler şunlar: Kemal Dulda (Kayserispor teknik heyeti), Metin İlhan (Eyüpspor Antrenörü), Mustafa Çapanoğlu, Uğur Kulaksız (eski Erciyes 38 FK Antrenörü) ve Gökhan Ünal (son olarak Erciyes 38 FK'da görev yaptı).

Haberde ilk bölümlerde Kayseri’den 4 antrenör tespit edildiği ifade edilirken, açıklanan listede 5 isim yer alması dikkat çekti.

Disiplin süreci ve beklenti

TFF yetkililerinden edinilen bilgilere göre, listede yer alan antrenörlerle ilgili disiplin süreci devam ediyor. Söz konusu 5 ismin alacağı yaptırımların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunda disiplin ve güvenilirliğin sağlanması adına önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

