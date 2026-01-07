Bursaspor, Salih Kavrazlı'yı Renklerine Bağladı

Bursaspor, Adana Demirspor’un 23 yaşındaki kanat/forveti Salih Kavrazlı’yı transfer ederek hücum hattına hız ve gol yeteneği ekledi (13 maç 7 gol 1 asist).

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:50
Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ederek Adana Demirspor'un genç yıldızı Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı yönetim, hücum hattına dinamizm ve gol katkısı getirmeyi hedefliyor.

Transferin Detayları

23 yaşındaki futbolcu hem kanat hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Salih Kavrazlı, oyun tarzı nedeniyle kamuoyunda prime Volkan Şen benzetmesiyle anılıyor.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 resmi maçta 7 gol ve 1 asist üreten oyuncu, performansıyla takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Salih Kavrazlı'nın Adana Demirspor'da takım kaptanlığı yapması da liderlik yönünü ortaya koyuyor.

Bursaspor'a Katkısı

Transferin, Bursaspor'un hücum rotasyonuna hız, yaratıcılık ve bitiricilik katması bekleniyor. Yeşil-beyazlı ekibin sezon hedefleri açısından bu hamlenin önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

