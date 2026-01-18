Anıl Demirci: "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama buruğuz"

Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında 1-1 berabere kaldı

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Galatasaray maçını değerlendirdi.

Demirci, oyuncuların hafta içi çalışılan plana bağlı kaldığını belirterek, "Ne konuştuysak, maçın 1. dakikasından son düdüğe kadar her anlamda yerine getirdiler" dedi. Analizlerin sahaya yansımasının kendisini memnun ettiğini vurguladı.

Galatasaray'ın bu sezonki maçlarından Union Saint-Gilloise örneği aldıklarını aktaran Demirci, hücumda yapılan özel işleri engellemek için baskı düzenini değiştirdiklerini söyledi. İlk yarıda geçişleri bulamadıklarını, ikinci yarıda ise daha tehditkar olduklarını ifade etti.

Demirci, "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü" diyerek maçın üzücü yönlerine dikkat çekti. Abdülkerim’in oyuna girmesinin ve kazandıkları topların fırsata dönüşebileceğini de belirtti.

Teknik sorumlu, oyuncuların hafta içinde Kocaelispor karşısında 80 dakika 10 kişi mücadele ettiklerine işaret ederek, bugün de aynı özveri ve bağlılıkla sahada yer aldıkları için oyuncularına teşekkür etti.

Son olarak Drissa Camara ve Kacper Kozlowski'nin takım için önemli futbolcular olduğunu ve bu oyuncular için ilgilenenlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, ikinci yarıda daha tehditkar oynadıklarını belirterek, "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü" dedi.