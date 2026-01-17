Galatasaray Taraftarından Yönetim Tepkisi: RAMS Park'ta 1-1
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında tepkiler yükseldi
Galatasaray taraftarları, Gaziantep FK ile RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada yaptıkları tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, transferlerle ilgili tepkilerini de dile getirdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı.
