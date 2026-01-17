Galatasaray Taraftarından Yönetim Tepkisi: RAMS Park'ta 1-1

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 biten maçta yönetimi protesto ederek istifa çağrısında bulundu; transferleri eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:28
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında tepkiler yükseldi

Galatasaray taraftarları, Gaziantep FK ile RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada yaptıkları tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, transferlerle ilgili tepkilerini de dile getirdi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, GAZİANTEP FK MAÇINDA YAPTIKLARI TEZAHÜRATLARLA YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ.

